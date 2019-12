Tarantino heeft nog steeds plan voor ‘Kill Bill 3' MVO

11 december 2019

12u30

Bron: ANP 1 Film Quentin Tarantino heeft het plan voor een derde film in zijn ‘Kill Bill’-reeks nog niet laten varen. De regisseur liet dinsdag in een radio-interview met Andy Cohen weten inmiddels een idee te hebben dat hij graag naar het witte doek zou brengen.

“Ik weet nu wat ik ermee zou willen doen”, aldus de filmmaker. “Dat was het hele punt, tot een verhaallijn komen over wat er is gebeurd met The Bride sinds de vorige film. Ik wilde niet met iets belachelijks komen, dat verdient ze niet. Daar heeft The Bride te hard en te lang voor gevochten.”

Tarantino vertelde dat hij de avond voor het interview zijn idee heeft besproken met Uma Thurman, die The Bride speelde in de eerste twee ‘Kill Bill’-films. Dat personage is een huurmoordenares die na een paar jaar in coma te hebben gelegen ontwaakt en wraak neemt op de oud-collega’s die geprobeerd hebben haar om te brengen.

Eerder gaf de regisseur al eens aan dat hij een derde film wilde maken die draait om de inmiddels volwassen dochter van een van die oud-collega’s, Vernita Green. Hij liet in het interview dinsdag niet weten of dat nog steeds het plan is. Wel stelde hij dat áls hij een derde film maakt, hij daar pas over een jaar of drie mee aan de slag wil. Tarantino heeft altijd gezegd na tien films te stoppen. Zijn negende, Once Upon A Time In Hollywood, kwam afgelopen zomer uit.