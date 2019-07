Sylvester Stallone hoopt op zevende ‘Rocky’-film SD

29 juli 2019

13u59

Sylvester Stallone mag dan al 73 jaar oud zijn, toch is hij nog lang niet van plan om op pensioen te gaan. Als het aan hem ligt, komt er nog een vervolg op de populaire 'Rocky'-filmreeks én wordt er een tv-serie rond het personage gemaakt. Dat vertelt de acteur in een interview met Variety.

“Er is een goede kans dat ‘Rocky’ opnieuw ten strijde zal trekken", vertelt Sylvester Stallone in een uitgebreid interview met Variety. En de acteur heeft zelfs al een scenario bedacht voor wat de zevende bioscoopfilm over de bokser moet worden. “Rocky ontmoet een jonge, kwade man die vast komt te zitten in een land wanneer hij zijn zuster bezoekt. Hij verwelkomt hem in zijn leven en een ongelofelijk avontuur begint. Ze belanden ten zuiden van de grens. Het komt echt op het juiste moment. Vertel je iemand die je op straat ontmoet hebt, die worstelt met zichzelf en die dakloos is, om te vertrekken? Of neem je hem in huis? Als je hem in huis neemt, krijg je problemen.”

Daarnaast zouden er ook gesprekken zijn over een tv-serie over Rocky, al geeft Stallone toe dat er ‘conflicten’ zijn tussen hemzelf en Irwin Winkler, eigenaar en producent van ‘Rocky’, die het concept “voornamelijk beschouwt als een film, en het niet ziet als iets voor tv.” Winkler bevestigt wel dat er onderhandelingen bezig zijn voor ‘Rocky VII’, dat geschreven wordt door Stallone: “We zetten er erg hoog op in. We willen dit erg graag maken.”

Stallone laat verder nog weet dat hij Rocky als zijn broer beschouwt. “Het is de enige stem waarmee ik kan zeggen wat ik wil zonder belachelijk gemaakt te worden, of sentimenteel te klinken, want zo is hij nu eenmaal. Rocky kan niet zwijgen. Hij praat gewoon en zegt wat er op zijn lever ligt. Rocky kan dingen zeggen die mijn andere personages nooit zouden kunnen zeggen. En ja, er is wel enige gelijkenis tussen ons.”