Sylvester Stallone hint naar nieuwe Rambo-film TK

13 augustus 2018

07u03

Bron: ANP 0 Film Als het aan Sylvester Stallone ligt, komt er een nieuwe Rambo-film. Dat maakte hij duidelijk in een Instagrampost die hij afgelopen weekend plaatste. De 72-jarige actieheld postte een foto van zichzelf als zijn karakter John James Rambo, met daarbij de tekst 'a savage rising!..soon', wat zoveel betekent als 'een beest staat binnenkort op'.

Er gaan al jaren geruchten over een vijfde film, die 'Rambo V: The Savage Hunt' zou moeten heten. Nadat Stallone zijn legendarische alter ego nieuw leven inblies in 2008 met de vierde Rambo-film, werd de opvolger daarvan een jaar later aangekondigd. Het project werd niet veel later echter stilgelegd, waardoor de plannen op de lange baan werden geschoven. Sylvester zei destijds in een interview met Empire Magazine dat zijn karakter met pensioen ging. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Naast zijn rol in de actiefilms 'The Expendables' kroop Stallone ook weer in de huid van die andere iconische rol die hij eerder speelde: Rocky Balboa in de film 'Creed'. De film werd een groot succes en leverde hem een Golden Globe en een Oscar-nominatie op. 'Creed II' is inmiddels afgerond en verschijnt eind november in de bioscoop.

... A SAVAGE RISING! ... soon . Een foto die is geplaatst door null (@officialslystallone) op 11 aug 2018 om 18:52 CEST