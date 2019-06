Sven De Ridder en Darya Gantura spelen hoofdrollen in nieuwe film Jan Verheyen SD

24 juni 2019

Film Sven De Ridder (44) en Darya Gantura (33) zullen de hoofdrollen spelen in 'Red Sandra', de nieuwe film van regisseur Jan Verheyen en zijn echtgenote Lien Willaert. Op 12 augustus gaan de opnames van start.

‘Red Sandra’ vertelt het waargebeurde verhaal van de familie Massart. William en Olga krijgen onverwacht de diagnose dat hun enige dochtertje Sandra (6) lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. Ze heeft nog ongeveer een jaar te leven. De wereld van het gezin stort in elkaar. De vader weigert de hoop op te geven en gooit zich in een verbeten strijd tegen de farma-industrie.

Sven De Ridder speelt vader William, Darya Gantura vertolkt de rol van moeder Olga. De rol van Sandra wordt gespeeld door de debuterende Rosalie Charles. Sven De Ridder heeft sinds zijn langspeelfilmdebuut in Erik Van Looy’s ‘Ad Fundum’ in 1983 een stevig palmares opgebouwd met rollen in onder andere de tv-series ‘De ronde’, ‘Vermist’, ‘Met man en macht’ en de films ‘Bowling Balls’. Darya Gantura debuteerde in 2008 in ‘Linkeroever’ van Pieter Van Hees en was te zien in gastrollen in diverse tv-series en had dragende rollen in onder andere ‘Ella’, ‘Code 37’, ‘Zuidflank’, en ‘Cordon’.

De film wordt in het najaar van 2020 in de bioscoopzalen verwacht en zal verdeeld worden door KFD (Kinepolis Film Distribution).