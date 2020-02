Superheldenstudio Marvel pakt uit met eerste homoseksuele kus in ‘The Eternals’ MVO

14u37 0 Film Na bijna tien jaar Marvel Cinematic Universe en héél veel smeekbedes van fans komt ‘s werelds bekendste superheldenstudio nu eindelijk over de brug: binnenkort krijgen we de eerste homoseksuele kus te zien in ‘The Eternals’.

‘The Eternals’ wordt een nieuwe subfranchise die het vertrouwde team - de Avengers - moet vervangen. In de hoofdrollen zien we onder andere Angelina Jolie en Richard Madden. Acteur Haaz Sleiman onthulde dat hij één van de homoseksuele rollen vertolkt. Hij speelt de vriend van Phastos (Brian Tyree Henry), de eerste openlijk homoseksuele superheld binnen het Marvel-universum.

Naar eigen zeggen vond hij de bewuste kusscène - die intussen is ingeblikt - mooi en ontroerend. “Iedereen op de set was aan het huilen”, zegt hij met trots. “Het is belangrijk om homoseksuele families als warm en liefdevol af te beelden.”

Het wordt echter niet de enige film met LGBTQ-vertegenwoordiging. In ‘Thor: Love And Thunder’, een Marvel-prent die in november 2021 wordt verwacht, zou het personage Valkyrie (Tessa Thompson) ook uitgesproken queer worden.

‘The Eternals’ verschijnt in november dit jaar in de bioscoop.