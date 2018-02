Superheldenfilm 'Black Panther' wordt de hemel in geprezen: "Dit is revolutionair" MVO

07u45 0 Film 'Een gebed dat werd beantwoord', 'een nieuwe klassieker' of 'een mijlpaal in de filmindustrie', geen superlatief blijkt genoeg om de film 'Black Panther' te beschrijven. Critici noemen de superhelden-prent nu al revolutionair.

Nadat 'Iron Man' de Marvel-filmfranchise tien jaar geleden in gang zette, is er nu voor het eerst een film met voornamelijk zwarte acteurs. Chadwick Boseman neemt de rol van titelpersonage Black Panther opnieuw op zich. Hij stelde zijn personage twee jaar geleden al voor in 'Captain America: Civil War'.

De personagefilm scoort het best ooit, en overtreft zelfs de vorige recordhouder 'Spider Man 2' uit 2004. Op de ratingsite 'Rotten Tomatoes' scoorde de film maar liefst 100% goede reviews na de eerste 50 reacties. Een ongezien succes.

De film toont een welvarende, technologische en zelf-onderhoudende stad in Afrika, waar hoogopgeleide inwoners een waardevolle stof bewaren in grote loodsen. "Afrika afbeelden op deze manier is revolutionair", klinkt het bij critici. "We kunnen alleen maar hopen dat nog meer zwarte superhelden hun eigen film krijgen die even goed tot zijn recht komt."