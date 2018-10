Superfans bezig aan Harry Pottermarathon van 25 uur in Kinepolis Joyce Mesdag

06 oktober 2018

21u32

Bron: eigen berichtgeving 0 Film In verschillende Kinepolisvestigingen in Vlaanderen loopt op dit moment een Harry Pottermarathon, waarbij de acht films van Harry Potter na elkaar worden afgespeeld. De marathon startte vanmorgen om half tien en duurt nog tot en met morgenochtend half elf.

In Kortrijk hadden er een 370-tal mensen een plaatsje gereserveerd. “Sinds kort programmeren we nu en dan nog eens een filmklassieker”, vertelt Alain Himpe van Kinepolis. “Zo konden onze klanten Jurassic Park en E.T. recent opnieuw op groot scherm zien. Een film van Harry Potter zou ook wel in dat rijtje filmklassiekers passen, dachten we, alleen wisten we niet goed welke we moesten kiezen. We hebben dan maar besloten ze allemaal uit te zenden."

"Er zijn pauzes voorzien tussen elke film, en de bioscoopgangers krijgen geregeld een snack en een drankje. Na een bepaalde tijd krijgen ze zelfs een deodorant, misschien kan dat wel nuttig zijn na al die uren film kijken", zegt Himpe.

Zussen Karo Nevejan (16) en Laura (18) Nevejan uit Ieper hadden voor de gelegenheid hun Harry Potter t-shirts uit de kast gehaald. “We zijn grote fan van de films van Harry Potter. Normaal mag het geen probleem zijn om wakker te blijven tot en met de laatste film.”

Basiel Bauters (11) en Joost Waege (12) uit Oudenaerde namen hun toverstaf mee naar de filmmarathon. “We hebben de films al heel veel gezien, maar dat deert niet, we kijken met veel plezier nog eens. Het wordt moeilijk om tot morgenochtend te blijven, maar we proberen het zolang mogelijk te rekken.”