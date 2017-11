Superfan vindt piepklein detail in 'Home Alone' en lost daarmee een prangende vraag op Tine Kintaert

10u59

Bron: Daily Mail 0 Screenshot Hughes Entertainment Film De kerstdagen zitten eraan te komen, en dan is 'Home Alone' een vaste waarde op tv. De familiefilm is intussen al 27 jaar oud, maar toch duiken er nog nieuwe weetjes op over de uitzonderlijke kerst van Kevin. Zo spotte een Redditor een belangrijk detail in het verhaal.

Heb je je ooit al afgevraagd hoe Kevins familie hem thuis kon vergeten? Dat ze niet merkten dat hij niet in de wagen zat, tot daar aan toe. Maar had hun dollar niet moeten vallen op de luchthaven toen ze ineens een ticket te veel hadden? Reddituser 'bobcobble', een superfan met veel tijd, heeft nu een antwoord kunnen vinden op dat vraagstuk. Hij vond een fragment terug waarin Kevins vader zijn vliegtuigticket bij het afruimen van de tafel in de vuilnisbak gooit. Wie heel goed kijkt, ziet dat er een ticket van American Airlines met Kevins naam erop tussen de rommel ligt.

Mysterie opgelost. Al verdenken heel wat fans Kevins vader nu van kwaad opzet. "Mr. Mcallister wist exact wat hij deed. Hij heeft zijn zoon moedwillig achtergelaten", klinkt het online. Maar dáárvoor is voorlopig nog geen bewijs gevonden.