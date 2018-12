Superfan Ben Segers lag mee aan de basis van ‘De Collega’s 2.0': “Door Gilbert Van Hie en Jean De Pesser wilde ik acteur worden” Dietert Bernaers

08 december 2018

00u00 0 Film Tien jaar was Ben Segers toen de sint een topcadeautje in zijn schoen mikte: een boek van 'De Collega's'. Kleine Ben was zo zot van de legendarische BRT-reeks dat hij elke dialoog en oneliner uit het hoofd kende. Vandaag is Ben zelf een stukje goedheiligman voor heel Vlaanderen: dankzij zijn enthousiasme ging op de verjaardag van Sinterklaas 'De Collega's 2.0' in première. "Hier durfde ik als kind zelfs niet van te dromen."

De Collega's': voor wie zijn wonderjaren beleefde eind jaren 70, begin jaren 80, zijn Jomme Dockx, Jean De Pesser en Hilaire Baconfoy niet minder dan iconische tv-personages. Maar we durven te wedden dat niemand er zo fel mee bezig was als een kleine jongen uit Arendonk, diep in de Kempen. "Ik was nog maar 5 jaar toen de eerste reeks op televisie kwam", zegt Ben Segers, 44 intussen en bekend van 'Wat als?', 'De Biker Boys' en 'Safety First'. "Een aflevering van 'De Collega's' was hét moment waarop we gezellig met het hele gezin in de zetel kropen. Mijn vader was bovendien één van de eerste, behoorlijk trotse, bezitters van een Betamax-videorecorder. Tot mijn 15de heb ik de tapes van 'De Collega's' grijsgedraaid. Ik kende die hele reeks knal van buiten. Ik heb zelfs op het punt gestaan om mij in te schrijven voor 'Wedden, dat?', destijds een bekend programma op de Nederlandse tv waarin gewone mensen een speciale vaardigheid mochten tonen. Goed dat ik dat uiteindelijk niet gedaan heb, hoeveel keer zouden ze me die beelden al onder mijn neus gewreven hebben? (lacht)"

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN