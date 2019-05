Studio keurt Robert Pattinson goed als nieuwe Batman MVO

31 mei 2019

18u06 12 Film Robert Pattinson is - bijna - de nieuwe Batman. Warner Bors. Pictures keurde hem alvast goed voor de rol. Ook al zijn de onderhandelingen nog niet volledig rond, dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat alles in kannen en kruiken komt.

Na de screentests zou Warner Bros. Pattinson hebben verkozen boven andere kandidaten, zoals Nicholas Hoult (‘X-Men: First Class’, ‘Tolkien’). De ‘Twilight’-ster is vanaf nu dus de officiële keuze om zijn voorganger Ben Affleck te vervangen als de gemaskerde superheld. Die laatste speelde de rol van de vleermuis in twee DC-films, en was kort te zien in een derde.

Pattinson zou gaan tekenen voor drie films, wat een volgende trilogie betekent. De eerstvolgende film ‘The Batman’, wordt geregisseerd door Matt Reeves, die we kennen van ‘War For The Planet Of The Apes’. Het verhaal zou terug gaan in de tijd, naar de beginjaren van Batman. Vandaar de zoektocht naar een jongere acteur. Reeves nam het over van Affleck zelf, die normaal gezien zou regisseren maar daar achteraf voor bedankte.

‘The Batman’ wordt in juni 2021 in de zalen verwacht.