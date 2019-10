Studio Ghibli gaat voor eerste keer ooit films streamen, maar alleen op HBO Max MVO

18 oktober 2019

10u00

Bron: ANP 0 Film Goed nieuws voor Ghibli-fans. De Japanse animatiestudio gaat voor het eerst al zijn films laten streamen. De 21 films in de catalogus van het Oscar-winnende animatiebedrijf gaan vanaf volgend jaar naar streamingplatform HBO Max.

Studio Ghibli is bekend van animatiefilms als ‘Spirited Away’, ‘Howl’s Moving Castle’, ‘Princess Mononoke’ en vooral ‘My Neighbor Totoro’. Vanaf komend voorjaar zullen deze en vele andere Ghibli-films dus makkelijker te zien zijn voor internationaal publiek. Alleen ‘The Wind Rises’ laat op zich wachten, want die film is pas vanaf het najaar 2020 te zien.

De zet is opvallend, omdat de studio er tot nu toe om bekend stond dat men de films niet wilde laten streamen. Op platforms zoals Netflix, Hulu of Amazon zullen de films waarschijnlijk dan ook niet verschijnen. Eerder liet de Amerikaanse distributeur van de Japanse animatiefilms nog weten dat Studio Ghibli zo toegewijd is aan de bioscoopervaring, dat het zich niet liet overhalen om op streamingplatforms te verschijnen. Daar is nu dus toch verandering in gekomen.