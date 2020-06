Studio 100 lanceert nieuwe kinderheld: roze poedel Freddy krijgt film en tv-reeks BDB

22 juni 2020

18u07

Bron: NB 0 Film De Studio 100-familie is een nieuw lid rijker. Vanaf 28 oktober kunnen we in de bioscoopfilm ‘100% Wolf’ kennismaken met de avonturen van de roze poedel Freddy. “Hij wordt een evenwaardig lid van de familie, naast Plop, K3 en Maja de Bij”, zegt Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts in Het Nieuwsblad.

Het figuurtje Freddy is ontsproten uit het brein van de Britse schrijfster Jayne Lyons. In 2008 bracht zij het populaire boek ‘100% Wolf’ uit, waarin het hoofdpersonage opgroeit in een familie van weerwolven. Normaal zou Freddy op zijn veertiende verjaardag ook transformeren in een weerwolf, maar dat loopt fout. In plaats daarvan verandert hij in… een roze poedel. Dit betekent het begin van hilarische avonturen, want Freddy heeft ondanks alles maar één missie: bewijzen dat hij voor 100% een wolf is.

Studio 100 neemt de nieuwe kinderheld nu op in z'n familie en pakt op 28 oktober al uit met een eerste bioscoopfilm, in samenwerking met Kinepolis. En die verschijnt niet alleen in België, maar ook in landen als Nederland, Duitsland, Australië, Japan en Vietnam. “De film werd gemaakt door ons Australische dochterbedrijf Flying Bark Productions”, zegt Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts in Het Nieuwsblad. “Maar het figuurtje maakt integraal deel uit van de familie. Freddy wordt een evenwaardig lid naast Plop, K3 en Maya de Bij.”

Naast de film komt er ook een tv-serie rond de avonturen van Freddy. “We hebben grote plannen met het personage. Bij de film brengen we ook alle bijhorende merchandising op de markt”, besluit Boodts.

Lees ook:

Studio 100-baas Hans Bourlon verwacht 70 miljoen euro omzetverlies door coronacrisis

Hans Bourlon (Studio 100) reageert op nieuwe maatregelen: “Je kan zaniken en zeuren, maar we proberen vooruit te kijken”