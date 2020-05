Studie toont aan: Jonah Hill is de grootste vloeker (in films) SDE

18 mei 2020

17u43

Bron: Buzz Bingo 0 Film Als er één acteur is die z'n mond beter af en toe met zeep wast, dan is het Jonah Hill (36) wel. Volgens een onderzoek van Buzz Bingo neemt de Amerikaan namelijk het vaakst scheldwoorden in de mond.

Buzz Bingo analyseerde meer dan 3.500 filmscenario’s, op zoek naar vloekwoorden. Die rolden het vaakst uit de mond van Jonah Hill, zo bleek. De Amerikaan heeft in z'n carrière maar liefst 376 keer gevloekt, wat neerkomt op 22,9 vloeken per duizend woorden. Hij wordt op de voet gevolgd door Leonardo DiCaprio, met 361 vloeken. Dat beide heren zo hoog scoren, komt voornamelijk vanwege hun rollen in ‘The Wolf of Wall Street’, meteen ook de film met de meeste scheldwoorden: 715.

Regisseur Martin Scorsese, die ‘The Wolf of Wall Street’ regisseerde, lijkt wel fan van een goede vloek op tijd en stond, want z'n ‘Casino’ staat op de derde plaats met 606 scheldwoorden. De film moet enkel ‘Uncut Gems’ uit 2019 laten voorgaan, met 646 vloeken.

Jonah Hill is alvast erg blij met de ‘eer’, zo liet hij op Instagram weten. “Er zijn zoveel mensen die ik moet bedanken”, schreef hij. “Martin Scorsese, bedankt om me over het randje te duwen. En natuurlijk de geweldige Samuel L. Jackson. Ik voel me zo nederig”, klonk het lachend. Samuel L. Jackson staat op de derde plaats van meest vloekende acteurs, met 301 scheldwoorden.

De vijf films met de meeste vloekwoorden

1. ‘The Wolf of Wall Street’ - 715

2. ‘Uncut Gems’ - 646

3. ‘Casino’ - 606

4. ‘Jay And Silent Bob Strike Back’ - 509

5. ‘Fury’ - 489

De vijf acteurs die het vaakst vloeken

1. Jonah Hill - 376

2. Leonardo DiCaprio - 361

3. Samuel L. Jackson - 301

4. Adam Sandler - 295

5. Al Pacino - 255

De volledige lijsten bekijk je hier.

