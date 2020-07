Stormloop op filmversie hitmusical ‘Hamilton’ doet Disney+ crashen TDS

03 juli 2020

17u46

Bron: ANP 0 Film De filmversie van de musical ‘Hamilton’ is een groot succes. De theaterregistratie kwam vrijdagochtend beschikbaar op streamingdienst Disney+. Veel gebruikers meldden meteen op sociale media dat de dienst niet meer bereikbaar was door het grote animo voor de film.



‘Hamilton’ vertelt het levensverhaal van de Amerikaanse ‘founding father’ Alexander Hamilton. De immigrant was de eerste minister van Financiën van de VS en schreef mee aan de grondwet van het land. Ook vocht hij in de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten.

De Britse koning George III, vertolkt door acteur Jonathan Groff, geeft in het stuk aan de zijlijn commentaar op de onafhankelijkheidsstrijd en de manier waarop de founding fathers na hun overwinning op de Britten te werk gaan. George leidde het Verenigd Koninkrijk van 1760 tot 1820. Omdat het land in die periode de machtigste natie van Europa was, werd zijn lange regering gedomineerd door een lange reeks militaire conflicten op vrijwel alle continenten.

Groff ontving voor zijn vertolking van George III een Tony-nominatie. De musical Hamilton trok de afgelopen vijf jaar uitverkochte zalen op Broadway en West End. De filmversie is een opname die in juni 2016 werd gemaakt, toen de oorspronkelijke cast de voorstelling nog speelde.

