Steven Spielberg wil voorkomen dat Netflix nog kans maakt op de Oscars KD

03 maart 2019

14u59 0 Film Steven Spielberg (72) is geen fan van streamingdiensten zoals Netflix en Hulu. De regisseur vindt het oneerlijk dat zulke giganten kans maken op de Oscars. Hij wil nu dat de regels daarrond verstrengd worden. De organisatie achter de Oscars zegt over het thema in gesprek te willen gaan met de regisseur.

Het is niet de eerste keer dat de aanwezigheid van streamingdiensten op de Oscars in vraag wordt getrokken. De Oscars hebben namelijk strikte regels en die zijn voor bedrijven als Netflix vaak moeilijk om na te leven. Vooraleer een film kans maakt op een Oscar moet de prent minstens één week in de bioscoopzalen te zien zijn. “Steven Spielberg vindt dat er een verschil is tussen bioscoopfilms en films op een streamingplatform”, verduidelijkt een woordvoerder van de beroemde regisseur.

Nochtans volgde Netflix-film ‘Roma’ wel de regels van de Oscars. De film werd ook enkele weken aangeboden in de bioscopen, waardoor het kans maakte op een beeldje. Toch heeft Steven Spielberg problemen met de film, onder andere omdat het budget voor de prent zo hoog lag. Om ‘Roma’ te produceren werd er ongeveer 44 miljoen euro vrijgemaakt. ‘Green Book’, de film die ‘Roma’ versloeg in de categorie ‘Beste film’, moest het met zo’n 4 miljoen euro doen.