Steven Spielberg wil deze drastische verandering voor de zesde deel van 'Indiana Jones'

04 april 2018

21u33

Bron: ANP 1 Film De volgende Indiana Jones zou best eens gespeeld kunnen worden door een vrouw. Steven Spielberg vindt dat het tijd wordt dat een actrice de rol van ontdekkingsreiziger in de wereldberoemde films op zich neemt.

"We zouden de naam moeten veranderen van Jones in Joan", zegt Spielberg in een interview met The Sun over de rol die door Harrison Ford bekendheid kreeg. "En daar zou niets mis mee zijn." Hoewel hij weet dat fans woedend zouden kunnen worden, gelooft hij dat het hoofdpersonage 'een andere vorm' aan zou mogen nemen.

De vijfde film, die vanaf april volgend jaar wordt opgenomen, zal de laatste Indiana Jones-film zijn voor Ford. Maar er komt 'vrijwel zeker' een zesde, zei de filmmaker eerder al. Dan zal hij beslissen of hij voor Jones of Joan gaat.