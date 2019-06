Steven Spielberg toont eerste beelden van zijn ‘West Side Story’-remake met Ansel Elgort MVO

18 juni 2019

Het eerste beeld van de nieuwe 'West Side Story', onder regie van Steven Spielberg, is vrijgegeven. We krijgen de twee rivaliserende bendes te zien, maar ook hoofdrolspelers Ansel Elgort en Rachel Zegler.

De film wordt een remake van de gelijknamige musical uit 1957, die al eens verfilmd werd in 1961. Elgort (bekend van ‘The Fault In Our Stars’ en ‘Baby Driver’) en Zegler worden respectievelijk de hoofdrollen Tony en Maria.

‘West Side Story’ is gebaseerd op Shakespeare’s ‘Romeo en Julia’ - maar dan in de jaren ‘50 van New York - en vertelt het verhaal over de White Jets en de Puerto Rico Sharks, twee bendes die elkaar niet kunnen uitstaan. Wanneer Tony, medeoprichter van de Jets, verliefd wordt op Maria, de zus van de Sharks-leider, heeft dat gevolgen voor iedereen.

De musicalfilm werd geschreven door Tony Kushner, die een Oscarnominatie kreeg voor een vorige samenwerking met Spielberg: ‘Lincoln’. De Tony Award-winnende Justin Peck neemt de choreografie voor zijn rekening.

‘West Side Story’ wordt op 16 december 2020 in de zalen verwacht.

