Sterren zijn ook maar mensen: onze redactrice trof een erg slechtgezinde Joaquin Phoenix TK

21 september 2019

11u00 0 Film In Hollywood wonen en de grootste sterren der aarde mogen interviewen. Klinkt als een droomjob? Dat is het ook, al zijn er zeker ook mindere momenten. Vraag maar aan onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels, die gisteren een erg slechtgezinde Joaquin Phoenix trof.

Gijbels had gisteren een gesprek met Phoenix naar aanleiding van zijn nieuwe film ‘Joker’. De acteur wordt gelauwerd om zijn prestatie in de prent en staat nu al te boek als een grote kandidaat voor de Oscars. Maar de goede kritieken konden hem gisteren duidelijk gestolen worden. Phoenix had geen zin in het interview en maakte het onze journaliste allerminst makkelijk. “Hij antwoordde erg kort op de meeste vragen; ik kreeg er weinig uit”, vertelt ze. Toen ze hem vroeg of hij het personage van de Joker makkelijk van zich kon afschudden na de opnames - iets waar method acteurs vaak moeite mee hebben - had de ster er genoeg van. “Ken je die allemaal persoonlijk dan misschien, die acteurs?”, klonk het sarcastisch.

Het interview ging daarna alleen maar bergaf. “Op een bepaald moment sprong hij recht en begon hij op zijn borst te kloppen”, vertelt Gijbels. “Hij was gewoon onbeleefd.” Niet dat ze daar echt verbaasd om was. “Eigenlijk deed hij zijn reputatie gewoon alle eer aan. Sommige acteurs doen die promotie-interviews gewoon niet graag, en Phoenix is daar een van. Hij staat bekend als een erg moeilijke en asociale man. Het was ook het einde van een lange dag aan het einde van de perstour, en hij wilde graag even gaan roken, maar de productie wilde niet nog meer vertraging oplopen. Het interview was waarschijnlijk een stuk leuker geweest als ze hem even wat nicotine hadden laten inhaleren”, lacht ze.

Kristien had eigenlijk nog geluk met de korte, afgemeten antwoorden van Phoenix. De journalist van The Telegraph had minder geluk: tijdens zijn gesprek vroeg hij de acteur ‘of hij niet vreesde dat de film een inspiratie zou vormen voor het soort mensen waar de film net voor waarschuwt’, waarop Phoenix het interview afbrak en het aftrapte. Pas een uur later, na veel zalven van het productiebedrijf, keerde hij terug. En regisseur Todd Phillips liet optekenen dat hij ook op de set vaak wegliep. “Soms in het midden van een scène. En de arme acteur die met hem moest spelen dacht dan altijd dat het aan hem lag. Maar het was altijd omdat Joaquin zichzelf gewoon niet goed genoeg vond.” “Een briljante acteur, maar absoluut geen people person”, vat Kristien het samen.