Sterren zijn ook maar mensen: Christian Bale rijdt al 17 jaar met dezelfde truck rond Kristien Gijbels

16 november 2019

18u20

Het is zowat één van de grootste clichés in Hollywood: sterren die met de meest luxueuze auto's en ronkende motoren op Sunset Boulevard voorbij vlammen. Al is Christian Bale nét ietsje minder snel te spotten, want de Oscarwinnaar rijdt al bijna zeventien jaar met dezelfde aftandse pick-uptruck rond: "Dat ding is gewoon niet kapot te krijgen."

Geen peperdure ‘Lambo’, ‘G-Wagon’ of ‘Rolls’ bij Bale voor de deur, want bij de Brit staat al jarenlang dezelfde truck op de oprit. De acteur vertelde tijdens ons interview op het Filmfestival van Toronto dat hij meteen verkocht was toen hij de Toyota Tacoma (bij ons beter bekend als ‘Hilux’, red.) uit 2003 tweedehands te koop zag staan: “Zot ben ik er van, want dat ding is gewoon niet kapot te krijgen. Ik heb er nog nooit stukken aan gehad, en dat zegt veel voor iemand die maar heel weinig zorg draagt voor zijn auto. Kijk maar naar de nieuwsfragmenten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten: die gasten rijden in de woestijn allemaal met een Hilux rond. Dat is écht niet toevallig. Je kunt er de ganse woestijn probleemloos mee afrijden, zonder er ook maar één keer mee te moeten gaan tanken. Ik raad iedereen die niets van auto’s of mechaniek afweet aan om dezelfde truck in huis te halen.” (lacht)

Zijn lievelingsauto kwam onlangs opnieuw ter sprake toen we Bale interviewden naar aanleiding van zijn nieuwste film ‘Le Mans 66’. Dat filmpje kan je hierboven bekijken.

‘Le Mans 66’ draait sinds deze week in de Belgische bioscoopzalen.