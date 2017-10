Sterke start voor 'Het Tweede Gelaat', ook 'Le Fidéle' lokt al 100.000 bezoekers Redactie

'Het Tweede Gelaat', de nieuwste prent van Jan Verheyen, heeft een sterke start achter de rug: in zijn openingsweekend trok de film bijna 30.000 bezoekers en wist zo in de meeste Vlaamse bioscopen de meeste bezoekers aan te trekken. Na een aantal lokale premières en de officiële start van afgelopen woensdag, staat het totaal aantal bezoekers inmiddels al op ruim 62.000.

Ook 'Le Fidèle' blijft sterk presteren in de bioscoop. Sinds de eerste voorstelling op 4 oktober staat de teller momenteel op 102.752 bezoekers. 'Le Fidèle' behoudt zijn plaats in de top 5 van de best scorende films nationaal, wat erop wijst dat de film zijn weg naar het publiek goed kan vinden.