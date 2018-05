Sterk statement: acteur Benedict Cumberbatch weigert voortaan films waar vrouwen minder verdienen dan hij TDS

16 mei 2018

19u02

Bron: ANP 0 Film Benedict Cumberbatch (41) heeft zich voorgenomen om alleen nog maar aan projecten mee te werken waar vrouwen en mannen evenveel verdienen. Dat vertelt de Britse acteur in een interview met Radio Times.

"Gelijke salarissen en gelijke behandeling zijn de centrale principes van feminisme", stelt Cumberbatch. Hij roept collega's op om zijn voorbeeld te volgen. "Kijk naar je salaris en vraag wat vrouwen betaald krijgen. Als ze niet hetzelfde salaris ontvangen als mannen, moet je zeggen dat je niet meewerkt."

De acteur, onder meer bekend van zijn rollen in Sherlock Holmes en The Imitation Games, wil vrouwen graag een belangrijkere rol geven binnen de filmwereld. In Cumberbatch' productiebedrijf SunnyMarch werken vrijwel alleen maar vrouwen. "Ik ben er trots op dat mijn bedrijfspartner Adam Ackland en ik de enige mannen zijn binnen de organisatie. Ons volgende project is een verhaal over het moederschap, volledig bekeken vanuit het vrouwelijk perspectief. Het is de bedoeling om in de toekomst meer van dit soort projecten te doen. De helft van het publiek bestaat immers uit vrouwen", stelt de 41-jarige Cumberbatch.