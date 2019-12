Ster uit ‘Over Winnaars’ speelt nu zombie met afgehakte ledematen in horrorfilm BDB

26 december 2019

14u49

Film Opmerkelijke gastactrice in de komische horrorfilm 'Yummy'. Hannelore Vens (29), de jonge vrouw zonder benen, die Machu Picchu beklom in het VTM-programma 'Over winnaars', speelt een zombie mét afgehakte ledematen. "Humor helpt me mijn beperking te aanvaarden", zegt ze in Het Nieuwsblad.

“’Over Winnaars’werd uitgezonden net toen de makers van ‘Yummy’ hun acteurs aan het casten waren”, vertelt Hannelore. “Omdat de financiële middelen van de productie beperkt waren, zochten ze mensen met een fysieke handicap om zombies met afgehakte ledematen te spelen. Normaal worden die in films met de computer uitgewist, maar dat is duur. Een van de manieren om met mijn beperking om te gaan is er met humor tegenaan te kijken. Ook de humor van ‘Yummy’.”

Dat er bij zombie spelen een en ander kwam kijken, moet Hannelore Vens wel toegeven. “Van mijn onderlijf werd eerst een gipsen afgietsel gemaakt. Op basis daarvan kreeg ik een rubberen onderlijf aangemeten waaruit allerlei darmen en organen puilden. Daar goten ze dan liters namaakbloed over, spul dat een week later nog in mijn haar plakte. Bovendien moest ik ook nog een papje van havermout en appelmoes uit mijn mond laten gulpen om het helemaal af te maken. Maar het was een belevenis én ik was niet alleen. Nog enkele vrienden met een fysieke beperking hebben meegespeeld.”