Ster uit 'Grease' is nog amper te herkennen (maar ze is intussen wel 73 jaar)

Bron: Daily Express 127 Twitter Film We schrijven 1978. Stockard Channing was toen 34 jaar en speelde een van haar bekendste rollen als de losbandige tiener Betty Rizzo in de filmversie van 'Grease'. Nu, 39 jaar later, maakte de Amerikaanse actrice haar opwachting in een Britse talkshow. Vele kijkers konden hun ogen niet geloven: "Wat is er met haar gezicht gebeurd?", was de vraag die sociale media deed zinderen.

Haar optreden in de Britse talkshow 'Lorraine' op ITV deed vele kijkers even slikken. "Wat is er met 'Rizzo' gebeurd?" gonsde het op sociale media. Tijdens de talkshow zette de nu 73-jarige actrice iedereen op zijn plaats. "Het is een beetje schrikbarend als je na een voorstelling buiten komt en mensen duwen je foto's van toen onder je neus. 'Grease' is echt wel lang geleden. Laten we het er hier op houden: ik ben de oudste tiener ter wereld".

Naast acteren in Grease, zong Stockard Channing zowel in de film als op de soundtrack twee nummers: 'Look at me I'm Sandra Dee' en 'There are worse things I could do'. Van 1999 tot en met 2006 speelde zij First Lady Abigail Bartlet in de televisieserie 'The West Wing'.

Stockard Channing werd geboren als Susan Antonia Williams Stockard. Haar artiestennaam heeft ze overgehouden aan haar huwelijk - van 1963 tot 1967 - met Walter Channing. Daarna was ze achtereenvolgens getrouwd met acteur Paul Schmidt (1970-1976), schrijver/producer/acteur David Debin (1976-1980) en met David Rawle (1980-1988).

Grease star Stockard Channing's appearance sparks concern from #Lorraine viewers 'Oh dear' https://t.co/9zNc1svry0 pic.twitter.com/Vkp8iQoG6P Daily Express(@ Daily_Express) link

People tweeting about Stockard Channing's face should remember 40 years have passed since Grease, she's 73 and it's HER face so take a seat. Deborah Arthurs ed(@ deboraharthurs) link