Stephen King had een ander einde voor 'Pet Sematary' in gedachten, maar dat bleek niet somber genoeg

Bron: IndieWire

Auteur Stephen King was er al niet echt happig op dat zijn boek 'Pet Sematary' voor de tweede keer verfilmd zou worden, maar nu blijkt dat hij ook een ander einde voor deze nieuwe versie in gedachten had. Die werd echter niet gebruikt, omdat ze niet somber genoeg was.

“Producenten en filmmakers zijn altijd erg nerveus over het einde van een film, omdat ze net als ik begrijpen dat hoe mensen aan hun einde komen, beïnvloedt wat er over de film gezegd wordt”, vertelde Stephen King aan Entertainment Weekly.

*** Opgepast, de volgende tekst bevat spoilers over de inhoud van de film! ***

In het boek van Stephen King sterft het zoontje van de familie Creed, Gage, en komt hij later opnieuw tot leven. In de nieuwe film sterft het dochtertje, Ellie. Maar het is vooral het einde van de film, dat King graag anders had gezien. “Ik stelde een einde voor waarin Gage in het midden van de weg loopt. We zien de zon opkomen en er komt een truck aan. Je denkt: ‘Oh god, hij gaat aangereden worden! Dat is hoe het gaat eindigen!’ Maar op het laatste moment trekt een vrouw hem uit de weg en redt ze hem. Dan zegt ze: ‘Waar zijn je mama en papa?’ En zo eindig je de film!”

In dit hoopvolle einde overleeft Gage de gebeurtenissen dus. Maar de regisseurs en producent Lorenzo di Bonaventura besloten om toch dichter bij de originele plot te blijven. Daarin loopt het niet zo goed af voor Gage.