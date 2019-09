Station uit Luik wordt locatie voor nieuwe film met Will Smith MVO

16 september 2019

18u36

Bron: La Capitale 0 Film Het station van Luik, dat werd ontworpen voor de Spaanse architect Santiago Calatrava, wordt het decor voor een nieuwe film met Will Smith.

Het is zonder twijfel één van de grootste trekpleisters van de stad. “We krijgen veel aanvragen van filmmakers die er willen komen draaien”, zo zegt Frédéric Fickers, manager van het station, in La Capitale. “We aanvaarden het merendeel daarvan, zo lang de dienstregeling niet in het gedrang komt. We hebben er zelfs een volledig spoor voor geprivatiseerd.”

De volgende film waarin we het station te zien zullen krijgen is ‘Gemini Man’, met Will Smith in de hoofdrol. Die mogen we volgende oktober in de zalen verwachten.

Daarnaast van het station van Luik ook al te zien in één van de ‘Guardians Of The Galaxy’-films, uit de populaire Marvel-franchise.