Star Wars-film opgedragen aan Carrie Fisher kv

18u54

Bron: ANP 0 EPA Film Het achtste officiële deel in de Star Wars-reeks, The Last Jedi, is opgedragen aan hoofdrolspeler Carrie Fisher. In de aftiteling staat, na de namen van de acteurs, de tekst "Ter herinnering aan onze geliefde prinses, Carrie Fisher".

De actrice werd wereldberoemd dankzij haar vertolking van prinses Leia in vijf Star Wars-delen. Fisher overleed eind december vorig jaar op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval, vlak na het voltooien van de opnames van 'The Last Jedi'.

In het achtste deel van de filmreeks zet de strijd tussen de kwade First Order en de rebellen zich voort. De hoofdrollen worden naast Fisher gespeeld door Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega en Carrie Fisher. Star Wars: The Last Jedi is vanaf woensdag in de Belgische bioscopen te zien.