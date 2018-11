Stan Lee leeft voort in zijn films: nog zeker 2 cameo’s bevestigd MVO

14 november 2018

11u06 4 Film De geestelijke vader van vele Marvel-superhelden mag dan overleden zijn, toch leeft hij voort in zijn nalatenschap. Zo bevestigde de franchise dat hij nog zeker in 2 films te zien zal zijn.

De cameo’s van Stan Lee in alle superheldenfilms van Marvel waren een heuse traditie. Fans waren al volop aan het treuren over het einde van een tijdperk, maar voorlopig hoeven ze nog geen afscheid te nemen van de gimmick.

Lee zal nog zijn opwachting maken in ‘Avengers 4' en ‘Captain Marvel’, films die volgend jaar in de zalen zullen verschijnen.

Dit jaar alleen al was Lee te zien in ‘Black Panther’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Ant-Man And The Wasp’ en tot slot ‘Venom’. Er werd even gevreesd dat die laatste ook echt dé laatste zou zijn, maar Marvel-regisseur Joe Russo hielp dat misverstand meteen de wereld uit. “Stan had al enkele scènes ingeblikt voor zijn overlijden”, legt hij uit. “Die zullen we uiteraard nog verwerken in de bijhorende films, voor we voorgoed afscheid van hem moeten nemen.”

Avengers

‘Avengers 4' zal waarschijnlijk de allerlaatste prent worden waarin Lee een cameo heeft. Dat zou verrassend passend zijn, gezien de film de laatste schakel is in de verhaallijn van ‘Marvel’s Fase 3' én ook Chris Evans daarin afscheid neemt van zijn rol als Captain America. Een film vol laatste keren, dus.