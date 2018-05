SPOILER ALERT: Verklapte Mark Rufallo vorig jaar al het einde van Infinity War? TDS

02 mei 2018

20u03

Bron: Kameraki 0

Marvel zal er allicht niet om kunnen lachen: Mark Ruffalo lijkt hun geheimen maar niet te kunnen bewaren. Eerder lekte de acteur al een deel van 'Thor: Ragnarok' met zijn smartphone, en ook het einde 'Avengers: Infinity War' blijft niet gespaard. Tijdens een interview in juli vorig jaar leek hij het einde van de film per ongeluk al prijs te geven. Zij die nog een kaartje hebben kunnen deze video dus beter even overslaan.