Spoiler alert: verklapt nieuwe Bond-trailer de toekomst van 007? TK

05 september 2020

08u36 10 Film Wat zal er gebeuren met James Bond? Dat is de vraag die menig filmfan al maanden bezighoudt, nu de release van ‘No Time To Die’ steeds uitgesteld wordt. Dat het de laatste film met Daniel Craig wordt, was al langer bekend, maar wie zal hem opvolgen? De nieuwe internationale trailer lijkt het te verklappen.

Opgelet: wie nog niets wil weten over de toekomst van Bond leest beter niet verder.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Normaal gezien zou ‘No Time To Die’, de 25ste film in de James Bond-franchise, in mei op ons losgelaten worden. De coronacrisis duwde die release intussen echter al naar november. Om de pijn te verzachten (en de spanning er wat in te houden), lanceerde distributeur Universal deze week een tweede uitgebreide trailer van de film.

Daarin zien we Bond er naar goede Daniel Craig-gewoonte stevig van langs krijgen, maar er zijn ook heel wat nieuwe personages te zien. Zoals Bondgirl Ana de Armas - de vriendin van Ben Affleck - bijvoorbeeld, maar ook Lashana Lynch als agent Nomi. Zij speelt een 00-agent met haar eigen ‘license to kill’.

Vrouwelijke Bond

Een collega van Bond zeg maar, al zou het ook om zijn vervanger kunnen gaan. In de Engelstalige trailer hoor je Bond op een bepaald moment zeggen ‘heb je onze nieuwe 00 al ontmoet?’. Een onschuldige opmerking, ware het niet dat dat in de gedubde Spaanse en Italiaanse trailer ‘007' wordt. Een vertaalfoutje? Of krijgen we na Daniel een vrouwelijke Bond?

Hoewel Lynch het nieuws niet wou bevestigen noch ontkennen, kreeg ze toch al heel wat tegenkanting. Onder meer presentator Pierce Morgan ziet liever geen vrouwelijke 007 op het scherm, maar ook haar huidskleur zorgt voor ophef. Lynch zelf blijft er nuchter onder. “Ik laat me er niet door uit het lood slaan. Ik vind mensen met zulke meningen vooral zielig.”

Hoe dan ook: in november zullen we ‘No Time To Die’ eindelijk kunnen bekijken, en normaal gezien wordt het opvolgervraagstuk aan het einde van de film beantwoord. Nog even geduld dus.