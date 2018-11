Spinnenwebben en een drugsverslaving met een Belgisch kantje: dit zijn de bioscoop-releases van deze week KD

20 november 2018

11u43 2 Film Er valt altijd wat nieuws te bewonderen in de Vlaamse bioscoopzalen. Dit zijn de meest opvallende releases van deze week.

‘The Girl in the Spider’s Web’ - 21 november

Na zeven jaar is het eindelijk zover: een nieuwe film rond de personages uit de ‘Millennium’-reeks van Stieg Larsson. ‘The Girl in the Spider’s Web’ is gebaseerd op een verhaal geschreven door David Lagercrantz en volgt opnieuw Lisbeth Salander, ditmaal vertolkt door Claire Foy, die verstrikt raakt in een web van spionnen.

Top voor: alle diehard Millennium-fans, mensen die gek zijn op thrillers, actie, cinematografie en de acteerprestaties van Claire Foy.

Pas voor: wie geen fan is van reboots, mensen die enkel Rooney Mara als Lisbeth Salander aanvaarden en gevoelige kijkers.

‘Beautiful Boy’ - 21 november

Eindelijk zien we de langverwachte Hollywoodfilm van Felix Van Groeningen. ‘Beautiful Boy’ vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn drugsverslaafde zoon. De glansrollen zijn voor Steve Carell en Timothée Chalamet.

Top voor: iedereen die graag z’n emoties de vrije loop laat.

Pas voor: mensen die niet houden van drama.

‘RBG’ - 21 november

Ruth Joan Bader Ginsburg is een 84-jarige Amerikaanse juriste en een van de negen rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, ‘s lands hoogste rechtsprekende instantie. In 1980 werd Ginsburg door president Jimmy Carter benoemd tot rechter van het Hof van Beroep voor het circuit van het District of Columbia in Washington D.C., waar ze werkte tot Bill Clinton haar in 1993 voordroeg als rechter van het federale Hooggerechtshof.

Top voor: kijkers die interesse hebben in de werking van het Amerikaanse gerecht.

Pas voor: wie geen fan is van documentaires.