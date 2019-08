Spielberg werkt met Gents productiehuis aan Virtual Reality-project over genocide MVO

A Mad Production, het Gents documentaire-productiehuis gespecialiseerd in Film, Animatie en Virtual Reality, zal de Europese productie leiden van het Virtual Reality-project over genocide van de The USC Shoah Foundation, een stichting die Steven Spielberg oprichtte na het maken van 'Schindler's List'.

“Ik ben me plots zeer bewust van wie onze beelden onder ogen gaat krijgen!”, lacht Thomas Maddens (28) die samen met zijn partner, Ellen Andries, A Mad Production oprichtte. “We zien dit als een soort plicht. Er zijn zo veel straffe, belangrijke verhalen die het licht niet zien in onze eindeloze scroll van clickbait, likes en views. Wij willen een ander soort verhalen vertellen. Echte verhalen die onder je huid kruipen, die je niet loslaten.”

Hun nieuwste project brengt A Mad Production in het spoor van de holocaust en andere genocides. In mei trok Maddens al op met een team uit Los Angeles voor enkele testopnames. Samen registreerden ze de verhalen van een groep holocaust overlevenden in Polen, Slovenië en Duitsland. “Als je Auschwitz bezoekt met iemand die daar als 14-jarige heeft gezeten, is dat best wel heftig. Het geeft je geen goed gevoel, maar je weet wel dat het een belangrijke levenservaring is.”

In de komende jaren komen er een pak verhalen aan bod van overlevenden van de genocide in Rwanda, in het Chinese Nanjing of van de Rohyinga in Myanmar. “We willen niet alleen de geschiedenis eeuwig vastleggen, maar ook hedendaagse haatzaaiers een stok in de wielen te steken. Wij willen tonen dat wij sterker zijn dan haat.”

Hoe het er uiteindelijk uit zal zien, verklapt Thomas nog niet. Een topje van de sluier dan? “Het zal interessante combinaties leveren van VR, artificiële intelligentie, supercomputers en hologrammen. Meer mag ik echt nog niet zeggen,” rondt de filmmaker af.