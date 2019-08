Spider-Man mag niét meer op bezoek bij The Avengers, want Disney en Sony worden het maar niet eens: “Ramp voor de verhaallijn” MVO

Bron: ANP 6 Film Het is gedaan met Spider-Man binnen het zogeheten Marvel Cinematic Universe (MCU). Disney’s Marvel Studios en Sony Pictures kunnen het maar niet eens worden over de financiering van toekomstige films.

In 2016 verscheen Spider-Man voor het eerst in het MCU, de doorlopende verhaallijn die in een aantal Marvel-films wordt verteld. Hij kreeg een rolletje in ‘Captain America: Civil War’. Daarna verschenen de box-office-knallers ‘Spider-Man: Homecoming’ en ‘Spider-Man: Far From Home’. Deze films sleepten miljarden dollars binnen.

Een zeer lucratieve samenwerking dus voor Disney, die Marvel Studios bezit, en Sony, eigenaar van de rechten op het personage Spider-Man. Maar aan die samenwerking is nu een einde gekomen. Volgens ingewijden stapte Marvel Studios uit de deal. Dat zou betekenen dat Spider-Man niet meer mag verschijnen in het MCU, waar hij in de laatste film juist werd neergezet als de opvolger van Iron Man binnen The Avengers. “Een ramp voor die verhaallijn,” klinkt het. “Disney heeft Sony voorgesteld om de kosten voor alle komende Spider-Man-films 50/50 te splitsen”, aldus een insider. “Maar dat zou Sony meteen geweigerd hebben. Ze zijn daarna zelfs niet meer terug rond de tafel gaan zitten om een compromis te zoeken. Het zou best kunnen dat de studio’s voorlopig blufpoker met elkaar spelen. Disney is er namelijk van overtuigd dat Sony alsnog over de brug zal komen, maar de toekomst blijft héél onzeker.”

Een netelige situatie, dus... Fans reageren alvast teleurgesteld op Twitter en andere sociale media, gezien Tom Holland, de huidige acteur die de rol van de superheld vertolkt, waanzinnig populair is. Hij is de eerste Spider-Man die meer dan een miljard in het laatje bracht dankzij één film. “Ik ben niet alleen gehecht aan Tom als Spider-Man, hij heeft ook een belangrijke rol gekregen in het MCU,” schrijft een verontwaardigde kijker. “Je mag ons dat niet afnemen, Sony!”

