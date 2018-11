Spider-Man Dimitri Vegas over de invloed van Stan Lee: “Hij zorgde voor veel van mijn jeugdherinneringen” MVO

20 november 2018

09u52 0 Film De Vlaamse dj Dimitri Vegas is binnenkort te horen als de stem van Spider-Man in de nieuwe Marvel-tekenfilm ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’. Naar aanleiding van die mooie kans blikt hij terug op de invloed die de overleden Spider-Man-bedenker Stan Lee op hem heeft gehad.

Vegas herinnert zich nog goed de eerste Spider-Man-strip die hij ooit gelezen heeft. Het was een oud boek van zijn vader, een zwart-wit-versie in het Grieks. De toen nog 8-jarige jongen sprak de moedertaal van zijn vader amper, maar dat weerhield hem er niet van om enorm van het boek te genieten.

Vooral het verhaal sprak hem aan: een jongen die verscheurd werd tussen twee werelden, een tiener die erbij wil horen, maar ook een superheld die de stad moet redden.

Al 30 jaar

Nu hij de kans krijgt om in de nieuwe tekenfilm ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ de stem van zijn favoriete personage te vertolken, is hij dolblij. Al weegt de verantwoordelijkheid zwaar door na het overlijden van bedenker Stan Lee.

“Ik lees al Marvel-strips sinds ik klein ben en ik ben nu 36", vertelt de dj in Billboard. “Dus dat is bijna 30 jaar. Stan Lee heeft een groot deel van mijn jeugd gevormd op die manier. Zelfs vandaag ben ik nog een grote fan van stripboeken. Ik zit vaak op het vliegtuig en dan lees ik ze constant. Het is ongelofelijk wat die man allemaal heeft gecreëerd. Echt jammer dat hij er niet meer is.”

Dimitri heeft er spijt van dat hij zijn idool nooit ontmoet heeft. “Het is er nooit van gekomen. Ik heb het altijd zo druk en ik heb er niet aan gedacht dat het ooit te laat zou kunnen zijn. Je denkt altijd: ‘ach, ik ontmoet hem wel een andere keer...’ Ik ben er nochtans zeker van dat hij een heel hartelijke mens was, dat zie je aan de reacties van iedereen waarmee hij ooit heeft samengewerkt.”

Gewone kerel

Wat Spider-Man volgens Vegas zo aantrekkelijk maakt, is dat hij een normale kerel is. “Hij pakt normale problemen aan. Hij is geen supergenie zoals Tony Stark, die zichzelf tot Iron Man ontpopte. Hij is een doodnormale jongen. Ik werd verliefd op de allereerste Spider-Man-verhalen, waarin Peter Parker vooral probeerde om zijn gewone tienerleven in stand te houden terwijl hij tegen de misdaad vocht.”

“Dat was eigen aan Stan Lee”, besluit hij. “Hij vond altijd een manier om zijn personages herkenbaar te maken voor het gewone publiek. Hij zocht naar het beste in mensen. Dat is waarschijnlijk de reden dat de wereld ook zo veel van hem hield.”

‘Spider Man: Into The Spider Verse’ zal vanaf 20 december in België te zien zijn.