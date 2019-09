Speelt ‘Frozen 2’ zich af in België? Locatie uit Disney-film lijkt verdacht veel op Hallerbos KD

25 september 2019

08u22

Het is nog een kleine twee maanden wachten op het langverwachte vervolg op 'Frozen', maar de trailer belooft alvast veel goeds. Wie goed kijkt, ziet dat 'Frozen 2' zich deels op een nieuwe locatie afspeelt én die plek lijkt verdacht veel op het Hallerbos. Dat meldt de Gazet van Antwerpen.

In de trailer wordt ‘het betoverde bos’ vermeld, waarna het genoemde landschap ook aan de kijker getoond wordt. Visueel lijkt het stukje natuur opvallend veel op het Hallerbos in Halle, dat bekend staat om de vele hyacinten die er bloeien. Betekent dit dat ‘het betoverde bos’ uit de film in België ligt? Naar alle waarschijnlijkheid niet. Het eerste deel in de filmreeks speelde zich namelijk af in het fictieve Arendelle. Of het Belgische bos wel als inspiratie diende voor de locatie is niet geweten. De gelijkenis is alvast treffend.

In de nieuwe film probeert Elsa te achterhalen hoe ze aan haar magische krachten komt. Waar ze in het eerste deel nog bang was dat die speciale krachten te sterk waren, hoopt Elsa nu dat ze sterk genoeg zijn om de wereld te redden. Naast Elsa zijn ook zus Anna, Kristoff en sneeuwpop Olaf weer te zien. Samen trotseren ze weer en wind tijdens een spannende ontdekkingsreis. De film is vanaf 20 november te zien.