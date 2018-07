Sorry, fans! 'Indiana Jones 5' verplaatst naar 2021 TDS

Het langverwachte vijfde deel in de succesvolle filmreeks Indiana Jones is verplaatst naar 2021. Dat heeft producent Disney bekendgemaakt, meldt The Hollywood Reporter.

De films rond de avontuurlijke archeoloog behoren tot een van de meest iconische filmreeksen van de afgelopen decennia. Alle vier de films werden geregisseerd door Steven Spielberg. Indiana Jones is na Han Solo vermoedelijk de beroemdste rol die Harrison Ford in zijn lange carrière heeft gespeeld.

De plannen voor een vijfde deel liggen er al jaren. In 2016 maakte Disney, die de rechten overnam van geestelijk vader George Lucas, officieel bekend dat er in 2019 een vijfde film zou komen. Het plot is nog niet onthuld. Spielberg zou de film gaan draaien na Ready Player One, die eerder dit jaar uitkwam. Maar de release is nu dus uitgesteld tot de zomer van 2021.

Het is de bedoeling dat Harrison Ford voor de laatste maal de titelrol zal spelen. De acteur is inmiddels 75; als de film daadwerkelijk in 2021 uitkomt, is Ford bijna tachtig.