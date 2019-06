Sophie Turner topkandidaat om Boy George te spelen in biografische film MVO

19 juni 2019

10u22 3

De kans is groot dat ‘Game Of Thrones’-actrice Sophie Turner (23) de rol van Boy George (58) zal spelen in de komende biografische film over de zanger. Hijzelf is daar alvast erg blij mee. “Ze is mijn topfavoriet.”

Een ook Sophie zelf ziet het duidelijk zitten. Dat liet ze weten via Twitter. “Boy George, ik zou het metéén doen”, schrijft ze daar. Hoewel de productie van de film nog in een vroege fase zit, is het niet ondenkbaar dat men al met de casting bezig is. Een goede biografische film hangt namelijk volledig af van de acteur in de hoofdrol.

I’m SO down @BoyGeorge https://t.co/6Ci0VDfmtB Sophie Turner(@ SophieT) link

Zware kritiek

De tweet van Sophie komt er na kritiek van de Britse journalist Piers Morgan, die meent dat het fout zou zijn om Sophie de rol van Boy George te laten spelen, omdat ze een vrouw is. “Hij is een jongen”, steekt hij zijn betoog af tijdens het praatprogramma ‘Good Morning Britain’. “De hint zit ‘em al in zijn naam, snap je wat ik bedoel? Boy George. Wat gaan ze doen? De titel veranderen naar Girl George?”

Daarnaast in de zanger in kwestie ook geen transgender, gaat Morgan verder. “Hij heeft zich altijd geïdentificeerd als man, hij is altijd een man geweest.” Tot lichte ergernis van zijn medepresentatrice, Susanna Reid, bleef hij maar doorgaan. “Boy George is een homoseksuele man. Sophie Turner is een heteroseksuele vrouw. Hoe gaan we dat aanpakken? Waarom moedigen we dat soort nonsens aan? Ik ben ervan overtuigd dat alleen een man Boy George kan spelen.”

Hij raasde nog wat door over vrouwelijke hoofdrollen. “Dat is zoals zeggen: neem eens een vrouwelijke James Bond. Verzin je eigen superhelden! Als iemand daarnaar wil kijken, tenminste... Wonder Woman wordt toch ook niet gespeeld door een man?”

Kan niet wachten

Boy George heeft er dan weer geen problemen mee, in tegendeel. “Het is vreemd ja, dat geef ik toe. Maar we hebben er al degelijk over gesproken. Ik denk dat het sommige mensen boos zal maken, wat mij wel bevalt!”, lacht hij. “Ze zullen klagen: oh nee, zij kan jou niet spelen, want ze is een vrouw! Ik kan niet wachten. En weet je, toen ik 17 was, had ik het fantastisch gevonden om Sophie Turner te zijn. Dat was mijn ambitie.”