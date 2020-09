Sophia Loren voor het eerst in elf jaar weer te zien in een film SDE

23 september 2020

13u31

Bron: Deadline 0 Film Sophia Loren (83) gaat opnieuw acteren in een langspeelfilm. Na een pauze van elf jaar heeft ze een rol te pakken in ‘La vita davanti a sé’, een Italiaanse film die vanaf 13 november op Netflix te zien is.

De film is geregisseerd door Edoardo Ponti, de zoon van Sophia Loren. Ze speelt een Joodse vrouw die de Holocaust heeft overleefd en kinderen van prostituees onder haar hoede neemt. “Toen mijn zoon me de rol voorstelde, was dat een droom die uitkwam", laat de legendarische actrice weten aan Deadline. “Ik vond het geweldig om Madame Rosa te vertolken. Ze is taai, ze is fragiel, ze is een overlever. In heel veel opzichten doet ze me aan mijn eigen moeder denken."



De actrice was in 2009 voor het laatst te zien in een speelfilm. Wel had Loren een jaar later nog een rol in een tv-film en werkte ze in 2014 mee aan een korte film.