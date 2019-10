Sony zoekt 'stem-dubbelganger' van Vin Diesel voor nieuwe actiefilm SDE

11 oktober 2019

17u00

Bron: THR 2 Film Filmstudio Sony heeft een bijzondere oproep gelanceerd: voor de film ‘Bloodshot’ is de productie op zoek naar een ‘stem-dubbelganger' van acteur Vin Diesel (52). En dat is opvallend, want Diesel is producent van de actiefilm.

Sony is momenteel bezig met een nieuwe film, ‘Bloodshot’: een actiefilm over een dode marinesoldaat die door nanotechnologie opnieuw tot leven wordt gewekt. Daarvoor zijn de makers op zoek naar een bijzondere medewerker. “We casten een stem-dubbelganger voor Vin Diesel", laat de productie in de castingoproep weten. “De stem moet in staat zijn om hem zo dicht mogelijk te benaderen”, staat er te lezen.

Dat is opvallend, aangezien Vin Diesel een producent is van de actiefilm en dus best zélf de stem zou kunnen inspreken. De oproep zou te wijten kunnen zijn aan geruchten dat Diesel nogal moeilijk is om mee te werken, maar dat ontkent een bron dicht bij het project. De dubbelganger zou enkel bedoeld zijn om in de proefvertoning gebruikt te worden, en de finale versie van de film zou effectief Diesels stem bevatten. De acteur zou het bovendien te druk hebben op dit moment om ook aan de proefversie mee te werken, want hij filmt momenteel ‘Fast & Furious 10'.