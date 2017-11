Sony vervangt Kevin Spacey door Christopher Plummer in al opgenomen film IB

04u30

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Kevin Spacey wordt vervangen in zijn laatste film 'All The Money In The World'. Film Nadat Netflix hem al ontsloeg bij House Of Cards, verbreekt nu ook Sony de banden met Kevin Spacey. De acteur wordt in de film All The Money In The World vervangen door Christopher Plummer. Dat meldt Deadline.

Regisseur Ridley Scott neemt de komende weken een aantal scènes met Plummer op, die vervolgens nog ingevoegd worden in de montage van de film. Plummer speelt de rol van de industrieel en olietycoon Jean Paul Getty in de thriller, die draait om de ontvoering van diens 16-jarige zoon John Paul Getty III. Hij werd in 1973 door Calabrese maffia ontvoerd. De magnaat onderhandelde met de 'Ndrangheta' over het losgeld voor zijn kleinzoon.

Promotie

Volgens Scott is het voor Spacey onmogelijk om promotie te doen voor de film, vanwege de vele seksuele aantijgingen aan zijn adres. Daarbij verblijft de acteur momenteel in een afkickkliniek om te werken aan zijn herstel. Door de komst van vervanger Plummer kan de film gewoon op de aangegeven datum in première gaan. Mark Wahlberg en Michelle Williams spelen eveneens in de film en nemen een paar scènes met de vervanger van Spacey op.

J. Paul Getty had a fortune. Everyone else paid the price. #AllTheMoney In the World in theaters this December pic.twitter.com/VgxqMeEtSb Kevin Spacey(@ KevinSpacey) link