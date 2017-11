Sony trekt Spacey-film terug van filmfestival IB

23u38

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Acteur Kevin Spacey. Film Sony Pictures heeft de film All the Money in the World teruggetrokken van het AFI Fest, het filmfestival van American Film Institute. Het besluit volgt op verschillende openbaringen van minderjarige jongens die stellen dat hoofdrolspeler Kevin Spacey seksueel ongepaste handelingen met hen heeft verricht. Dat meldt Variety.

Eerder overwoog Sony om de release van All the Money in the World uit te stellen, maar daar gaat de studio te ver. De film is niet het werk van één persoon, stelt Sony. "Er hebben ruim achthonderd mensen aan gewerkt, sommigen zelfs enkele jaren. Het zou onrechtvaardig zijn om ze allemaal te straffen vanwege de wandaden van een van de acteurs." All the Money in the World gaat daarom gewoon zoals gepland op 22 december in première.

All the Money in the World is een film van Ridley Scott. Spacey speelt daarin oliebaron Jean Paul Getty van wie in 1973 de kleinzoon werd gekidnapt. Mark Wahlberg is de CIA-rechercheur die de leiding over de zaak heeft en Michelle Williams speelt de moeder van de gekidnapte jongen.