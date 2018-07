Sony post per ongeluk volledige film in plaats van trailer

05 juli 2018

Je hoort het wel vaker, "De trailer verklapte zo veel, ik heb precies de hele film gezien." Deze keer was dat juist het geval, want Sony uploadde niet de trailer voor hun film Khali the Killer, maar de volledige film. 11.000 mensen konden de actiefilm bekijken voor de fout werd rechtgezet.

Khali the Killer is een lowbudgetfilm die zich afspeelt in L.A. Het vertelt het verhaal van een ex-huurmoordenaar die nog één laatste opdracht moet vervullen om zijn familie te helpen. De hoofdrol wordt vertolkt door Richard Cabral, die eerder meespeelde in de Amerikaanse serie Lethal Weapon. De film bleef redelijk onbesproken door media en de recensies waren niet lovend, met een score van 3.8 op 10 van IMDB.

Al snel vroegen mensen zich dus af of dit geen marketingstunt was. Iemand op Reddit merkte op dat het veel langer duurt om een video van anderhalf uur te uploaden in plaats van eentje die slechts enkele minuten duurt. Dit had dus een aanwijzing kunnen zijn dat er iets misgelopen was.

De directeur van de film kon er in elk geval wel mee lachen. Dat is te merken uit een tweet op zijn persoonlijk Twitteraccount.

So... I wrote, directed, edited and produced Khali. Guess I should have been in charge of the trailer upload too. https://t.co/8aWKtiHrMW Jon Matthews(@ JonMatthewsWV) link

Dit is niet de eerste keer dat Sony problemen heeft met het uploaden van filmpjes op Youtube. In 2014 postte het bedrijf een film die wél veel media-aandacht kreeg op hun Zuid-Koreaanse Youtube-account: The Amazing Spiderman 2.