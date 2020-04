Sony Pictures stelt alle grote releases een jaar uit MVO

10u32 0 Film Sony Pictures is de zoveelste filmstudio die alle grote releases uitstelt tot na de coronacrisis. Daarom schuiven ze de releasedata telkens een jaartje op.

Het gaat onder andere over enkele films in het Spider-Man-universum. Daaronder valt ‘Morbius’, een prent met Jared Leto in de hoofdrol als een professor die per ongeluk in een vampier verandert tijdens een experiment. In plaats van dit jaar krijgen we die volgend jaar voorgeschoteld.

Maar het gaat ook over het langverwachte vervolg op ‘Spider-Man: Far From Home’. Die mochten we normaal gezien in 2021 al verwachten, maar nu moeten we wachten tot 2022.

Verder worden ook ‘Peter Rabbit 2', ‘Greyhound’ (met Tom Hanks), ‘Ghostbusters: Afterlife’ en ‘Uncharted’ uitgesteld.

Andere studio’s

Sony geeft dus compleet de brui aan het jaar 2020. Warner Bros heeft er nog iets meer vertrouwen in. Zij verplaatsten de release van de James Bond-film ‘No Time To Die’ naar december dit jaar. ‘Wonder Woman’ werd twee maanden uitgesteld en zou in augustus verschijnen. De Walt Disney Studio’s kijken de kat nog even uit de boom. ‘Mulan’, bijvoorbeeld, zou normaal gezien al in de zalen moeten spelen, maar is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.