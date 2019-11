Sonic krijgt nieuwe look na zware kritiek op eerste versie MVO

14 november 2019

15u04 0 Film Sonic The Hedgehog, het bekende personage uit het gelijknamige videospel, krijgt binnenkort zijn eigen film. De eerste reacties op het uiterlijk van het diertje waren echter zo vernietigend, dat de makers besloten om Sonic een volledig nieuwe look aan te meten. Die krijgen we te zien in een nieuwe trailer.

Sinds de eerste trailer voor de film uitkwam (een filmpje dat ondertussen offline is gehaald), werden sociale media overspoeld met klachten. Fans van de videogame waren absoluut niet blij met de live action-versie van Sonic. “Wat een lelijk gedrocht”, klonk het meteen. “Hij ziet er vreemd uit. Zijn gezicht is eng. En vooral de héél menselijke tanden zijn griezelig.”

De reacties waren zo negatief dat Jeff Fowler, de regisseur van dienst, besloot om de look van Sonic aan te passen. “We hebben jullie boodschap ontvangen”, schreef hij destijds op Twitter. “Jullie zijn duidelijk niet tevreden over het ontwerp van Sonic en jullie willen veranderingen. Die zullen er dan ook komen. Iedereen bij Paramount en Sega wil alles doen om de best mogelijke versie van dit personage te maken, we zullen het dus proberen te fixen.” Het resultaat mag er zijn, want fans zijn heel tevreden over het nieuwe gezicht van Sonic. “Kijk, zou moeilijk hoeft het toch niet te zijn!”, klinkt het.