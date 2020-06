Sneeuw op de set tijdens eerste Vlaamse filmopnames na lockdown: Jan Decleir speelt Kerstman in ‘De Familie Claus’ BDB

23 juni 2020

18u30 0 Film De eerste Vlaamse filmopnames sinds de lockdown zijn van start gegaan. Onder meer Jan Decleir, Boris Van Severen en Frances Lefebure geven de komende weken het beste van zichzelf op de set van de kerstprent ‘De Familie Claus’. “We hebben bewust koppels gecast”, zeggen producenten Anthony Van Biervliet en Ruben Vandenborre.



Een kerstfilm opnemen bij temperaturen die vlotjes boven de 25 graden swingen, het is geen evidentie. Toch stond de cast en crew van ‘De Familie Claus’ dinsdag enthousiast te trappelen op een nagemaakt sneeuwtapijt. Logisch, want de filmwereld heeft enkele maanden stilgelegen door de coronacrisis. Iedereen was dus maar al te blij om opnieuw aan de slag te kunnen. En dat in een veilige omgeving. “We hebben een coronaprotocol opgesteld om onze productie veilig te laten verlopen”, vertellen producenten Anthony Van Biervliet en Ruben Vandenborre. “Onze acteurs worden ook getest op het virus, zodat we niet hoeven in te boeten op het scenario. We hebben ook een slimme hercasting gedaan naar acteurskoppels zoals Frances Lefebure en Boris Van Severen. Zij kunnen perfect intiem met elkaar omgaan. Daarnaast draagt de crew mondmaskers en worden de handen en het materiaal vaak ontsmet.”

De hoofdrollen in de kerstfilm ‘De Familie Claus’ worden vertolkt door Jan Decleir, die in de huid van de Kerstman kruipt, en de jonge ontdekking Mo Bakker. Ook onder anderen Sien Eggers, Pommelien Thijs, Stefaan Degand en Josje Huisman zullen in de hartverwarmende familieprent te zien zijn. De opnames lopen tot midden juli.

Magische sneeuwbol

‘De Familie Claus’ vertelt het verhaal van Jules. Terwijl zijn mama moet werken, brengt hij tijdens de kerstvakantie veel tijd door in het speelgoedwinkeltje van zijn opa. Daar ontdekt hij een magische sneeuwbol die zijn wereld voorgoed door elkaar zal schudden en begint hij langzaamaan steeds meer te houden van de ‘mooiste tijd van het jaar’.

De ‘Familie Claus’ is de eerste film van productiehuis Dingie, dat opgericht werd door Anthony Van Biervliet en Ruben Vandenborre. De film wordt gerealiseerd met de steun van Screen Flanders, het Vlaams Audiovisueel Fonds en is een samenwerking met Dutch Filmworks en Kinepolis Film Distribution (KFD). De familieprent verschijnt op 25 november 2020 in de Vlaamse en Brusselse bioscopen.

