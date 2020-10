Slechts één dag na uitstel van James Bond doet 2de grootste bioscoopketen ter wereld deuren dicht: “Onzeker of we deze crisis overleven” MVO

04 oktober 2020

14u15

Bron: DailyMail/ANP 4 Film De op één na grootste bioscoopketen ter wereld, Cineworld, sluit deze week de deuren in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland. De sluiting is een gevolg van de economische crisis die wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen.

Het bedrijf, dat meer dan 9500 bioscopen runt, is tot het besluit gekomen naar aanleiding van het uitstel van de première van de nieuwe James Bond-film ‘No Time To Die’. Die zou er aanvankelijk in april zijn, maar werd verschoven naar november en pas is de première alweer uitgesteld naar het voorjaar van 2021. “Het rendeert gewoon niet meer om open te blijven”, laat het bestuur van Cineworld weten. “Er komen niet genoeg nieuwe films uit om mensen naar de zalen te lokken.”

Naar verwachting moeten volgens de BBC zo’n 120 Britse bioscopen hun deuren sluiten en staan er als gevolg daarvan zo’n 5500 banen op de tocht.

“We moeten wel”, klinkt het bij Cineworld. “We hebben zware klappen gehad het laatste jaar, en we zijn er nog altijd niet zeker van dat we deze crisis wel zullen overleven.”