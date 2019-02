Slachtoffer dat Ted Bundy overleefde over Zac Efron-film: “Ze hemelen hem veel te hard op” MVO

01 februari 2019

11u01

Bron: Buzz 1 Film Kathy Kleiner Rubin werd in 1978 aangevallen door seriemoordenaar Ted Bundy, op de campus van Florida State University. Jaren na het voorval heeft ze er geen problemen mee dat het wordt verfilmd, al stelt ze zich wel vragen bij de uitvoering. “Ze hemelen Ted te hard op.”

‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ is de verfilming van het horrorverhaal rond Ted Bundy en zijn slachtoffers. Zac Efron speelt de charismatische man, die jarenlang veel meer op zijn kerfstok had dan men kon vermoeden. De prent kreeg al veel kritiek omdat de trailer eerder leek op die van een actiekomedie dan op een biografie van een moordenaar. “Wat erg voor die slachtoffers”, klinkt het op Twitter. “Voor de mensen die Bundy hebben overleefd, of de familie van de vrouwen die hij van het leven beroofde, moet dit een slag in het gezicht zijn. Hoe zijn daden in de trailer worden afgeschilderd alsof het om één of andere superheld ging, in plaats van om een monster, is echt vreselijk.”

Daarnaast beschuldigen ze de filmmaatschappij ervan Bundy te romantiseren. “Luister eens naar de muziek in de trailer! Wie plakt er nu zoiets op een thriller? Ja, Zac Efron is knap en in werkelijkheid waarschijnlijk een goede kerel, maar dat betekent niét dat je Bundy moet verheerlijken omdat hij gespeeld wordt door een jonge hunk.”

i mean it looks good but why the music? this film is portraying a literal serial killer that existed and did horrible things in real life at least make it seem that way instead of romanticizing a monster. https://t.co/uGKbl67eC1 Nah(@ Jullian1402) link

Slachtoffer Kathy heeft er echter vrede mee, ook al vindt ze de toon van de prent zelf ook niet wat het moet zijn. “Ik snap waarom ze het zo hebben gedaan, Bundy léék inderdaad de perfecte man”, knikt Rubin. “Ik heb er geen problemen mee dat mensen zijn verhaal in een film willen zien, zo lang ze maar beseffen dat hij géén normale persoon was. Akkoord, om hem exact te tonen zoals hij was moet je ook rekening houden met het feit dat hij heel sympathiek leek op het eerste zicht, dat snap ik. Maar hij wordt te hard opgehemeld naar mijn mening...”

Toch besluit ze dat dat misschien niet zo slecht is. “Misschien gaan vrouwen hierdoor beter nadenken over de mannen waarmee ze meegaan. Moordenaars en gevaarlijke types kun je niet altijd uit een menigte pikken. Vaak zijn ze zoals Bundy: knap, lief, charismatisch... Tot ze je alleen krijgen. Hopelijk zet dit een volgende generatie aan tot voorzichtigheid, en komt er zo toch nog iets goeds voort uit deze film.”

Tot slot waarschuwt ze vrouwen om hun buikgevoel te volgen wanneer het op vreemde situaties aankomt. “Bundy gebruikte verschillende tactieken om meisjes mee te lokken. Ergens in mijn achterhoofd voelde ik meteen dat het fout zat. Mijn persoonlijke advies: als je buikgevoel zegt dat er iets niet klopt, zeg dan gewoon nee.”

why did they market this like it's a super hero movie and not a movie about someone who kills humans for fun. https://t.co/Wb2sfU5WJb honeyb(@ KalliyahDejesus) link

That music choice was awful. It should be creepy. People should feel disgusted watching this trailer.



You already ruined people's first impressions on the movie... 😐 https://t.co/NNDTkAfcC2 syzahmd(@ syaza_hamid_) link

This is literally just going to give the tcc more fetish material fucking hell this is gross https://t.co/aCVR6YsVDJ ًdoyoung+jihyo!(@ starrynamgi) link

I feel so bad for the families of the victims that have to sit there and see their terrors revived as a witty romantic thriller https://t.co/uP4y03XSBU anime yitties(@ peachesfrfr) link