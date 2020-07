Telenet Play Gesponsorde inhoud Skaten, skaten en series kijken: een dag in het leven van Evelien Bouilliart Aangeboden door Telenet

09 juli 2020

Waar namen als Romelu Lukaku en Wout van Aert meteen een belletje doen rinkelen, is Evelien Bouilliart (30) toch iets minder bekend bij het grote publiek. Desalniettemin verdedigde ook zij jarenlang onze tricolore als één van de eerste leading ladies in de skatewereld. “De laatste jaren krijgt skateboarden wat meer respect en exposure dan voorheen, maar dat valt nog steeds niet te vergelijken met het mediacircus rond sporten als mannenvoetbal.” Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vinden wij. Daarom rollen we een dagje mee in de wielsporen van Evelien Bouilliart.

Sporters zijn haast per definitie vroege vogels. Ben jij ook steeds vroeg uit de veren?

Evelien Bouilliart: “Niet echt, vrees ik. Meestal kom ik pas rond halfnegen uit mijn bed, waarna ik rustig de tijd neem om te ontbijten alvorens mijn dag daadwerkelijk begint. Momenteel ben ik werkzoekende, waardoor ik meer vrije tijd heb dan gewoonlijk en het dus wat rustiger aan kan doen. Mijn dagen vullen zich vooral met solliciteren, skateboarden en vrijwilligen als parkwachter op één van de lokale skateparken, hier in Gent. Daar haal ik veel voldoening uit.”

Is het niet dan mogelijk om van het skateboarden te leven?

Bouilliart: “Vroeger wel. Van mijn vijftiende tot mijn twintigste skatete ik voortdurend internationale wedstrijden. Ik reisde hiervoor de wereld rond op kosten van mijn sponsors en kon me volledig focussen op mijn sport. Daar kwam jammer genoeg verandering in tijdens de financiële crisis. Bedrijven moesten plots besparen en net als vele andere sporters verloor ik plots mijn sponsors. Sindsdien heb ik verschillende jobs gehad, maar geen enkele maakte me echt gelukkig. Eens je de vrijheid van het topsportleven geproefd hebt, is het moeilijk om dat los te laten. Sinds kort focus ik me echter op het geven van skateles. Daarin vind ik voor het eerst die passie terug.”

“De lgbtqi+-skatewereld is één grote, internationale community” Leeft skateboarden vandaag erg onder de jeugd?

Bouilliart: “Ja, dat denk ik wel. De sport krijgt steeds meer respect en exposure. Ook bij meisjes. Toen ik begon te skaten was ik als meisje in het skatepark een uitzondering, nu vind je er soms meer meisjes dan jongens. Dat zie je ook in Betty, een topserie die ik volg op Telenet Play. De reeks volgt het leven van een groep jongeren die hun dagen al skateboardend doorbrengen op de straten van New York. Het is een boeiend, bont gezelschap aangezien de serie erg focust op individualiteit en de lgbtqi+-gemeenschap. Ik vind het erg cool en verfrissend om een serie te volgen over skateboardende meisjes en over helemaal jezelf durven zijn. Dat is vandaag de dag extra belangrijk, lijkt me. Voor mij is deze reeks ook erg herkenbaar omdat ik zelf al vaak in New York heb geskatet en zelfs enkele van de meisjes uit de reeks persoonlijk ken.

Wie dan?

Bouilliart: “Rachelle Vinberg bijvoorbeeld - het meisje dat Camille speelt. Met haar heb ik al meerdere keren gebabbeld. We hebben het dan vooral over skaten en over wat er leeft in New York. De non-binaire en lgbtqi+-skatewereld is erg klein waardoor iedereen elkaar kent - van België tot in New York. Zelf heb ik de laatste afleveringen van Betty nog niet gezien, maar ik heb me laten vertellen dat er in de slotscène een resem skaters van over de hele wereld opduiken. Onder hen ook verschillende vrienden en kennissen van mij. Ook daar zie je weer dat wij één grote, internationale community zijn.”

Skateboarden was nooit topsport voor mij Evelien Bouillart



Op hoog niveau sporten gaat vaak gepaard met een streng dieet en een strak trainingsschema. Ben jij ook erg met je gezondheid bezig?

Bouilliart: “Dat verschilt van moment tot moment. Momenteel probeer ik opnieuw wat meer te sporten. Niet enkel skateboarden, maar ook lopen en basketballen. Maar dat doe ik niet op hoog niveau. Ik word ongelukkig van te obsessief met mijn gezondheid bezig te zijn, dus doe ik dat ook gewoon niet. Ik zorg ervoor dat ik in beweging blijf en enigszins gezond eet, maar daar blijft het bij. Ikzelf heb skateboarden ook nooit als topsport beschouwt. Voor mij was het een manier om een leuke tijd door te brengen met mijn vrienden en tegelijk mijn grenzen te verleggen. Zelfs toen ik meedraaide in de internationale competitie beschouwde ik het slechts als een hobby waar ik een centje mee kon bijverdienen, nooit als topsport.”

Wordt skateboarden nu wel meer als een echte sport beschouwt, denk je?

Bouilliart: “Ja, dat denk ik wel. Veel ‘boarders’ in mijn vriendenkring krijgen financiële steun van hun overheid of hun federatie en gaan tot het uiterste voor hun sport. Ze trainen hard en hun voedingsschema’s zijn even streng dan die van andere topsporters. Achteraf gezien is dat ook noodzakelijk, denk ik. Als skateboarder ben je erg gevoelig voor blessures. Je moet dus constant aan je lichaam werken om die zoveel mogelijk te vermijden. Ikzelf heb twee maal mijn kuitbeen gebroken, heb een bout in mijn pols en heb mijn enkel al talloze keren omgeslagen. Dat kan je je nu niet meer permitteren op het allerhoogste niveau.”

Niet kunnen skateboarden was erg lastig voor mij Evelien Bouillart

De laatste maanden zat ook jij vast ‘in je kot’. Heeft dat een grote impact gehad op jouw training?

Bouilliart: “Ik volg dan wel geen strak trainingsschema, maar ook voor mij was het erg lastig om enkele maanden lang mijn skateboard aan de kant te laten staan. De skateparken waren gesloten en zelfs een kort blokje door de wijk ‘boarden’ kon je een GAS-boete opleveren. Dat heeft me pas echt doen beseffen hoe graag ik op mijn skateboard sta. Het was leuk even tijd te hebben om me te verliezen in series als Betty, natuurlijk, maar er is werkelijk niets dat me evenveel voldoening geeft dan enkele tricks uitproberen in het skatepark of nieuwe technieken aanleren aan beginnende skaters. Ik ben echt ontzettend blij dat we nu terug mogen skaten.”

Heb je de lockdown op je eentje doorgebracht?

Bouilliart: “Neen, ik woon samen met een huisgenoot, waardoor ik nooit echt alleen ben. Verder heeft ook mijn vriendin een groot deel van de quarantaine bij ons doorgebracht. We zijn nog niet zo superlang samen en twijfelden eerst of het wel een goed idee was om meteen zo intens samen te leven, maar dat bleek absoluut niet nodig. We denken er nu zelfs aan om in de toekomst een stekje voor ons tweetjes te zoeken. De lockdown heeft bewezen dat we daar klaar voor zijn.”

