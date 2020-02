Single met valentijn? WIN 5 x een duoticket voor ‘Bridget Jones’ in Kinepolis Niemand ‘all by themselves’ voor valentijn, want Kinepolis zet eenmalig ‘Bridget Jones’ op het programma MVO

11 februari 2020

13u08 0 Film Kijk je er nu al tegenop om valentijn op je eentje te vieren? Dan heeft Kinepolis de perfecte oplossing om de single blues te verhelpen: ‘s werelds meeste befaamde single lady, Bridget Jones, maakt eenmalig haar terugkeer naar het Vlaamse grote scherm in ‘Bridget Jones’s Diary’. Neem je beste single vriend of vriendin mee en laat je meeslepen door Bridget’s liefdesperikelen. HLN geeft alvast 5 duotickets weg om je deze Valentijn te gaan amuseren.

Deze week kwam Renée Zellweger uiteraard vooral in het nieuws omdat ze de Oscar voor ‘Beste Actrice’ won, maar we dragen haar allemaal nog in ons hart als de enige echte Bridget Jones.

Op vrijdag 14 februari kan je in Antwerpen, Gent en Hasselt terecht voor de eenmalige vertoning van ‘Bridget Jones’s Diary’, dé cultfilm voor alle ex- en huidige singles. Herbeleef de driehoeksrelatie tussen Bridget Jones, Mark Darcy en Daniel Cleaver met je beste vriendin of vriend, en geniet bovendien gratis tijdens de vertoning van Bridget’s favoriete guilty pleasure: een ijsje van Ben & Jerry’s.

Koppels, niet getreurd

Uiteraard vergeet Kinepolis alle verliefde koppels niet. Op vrijdag 14 én zaterdag 15 februari toveren ze alle Cosy Seats om tot Valentine Seats. Zo kan je samen nog romantischer genieten van twee flesjes schuimwijn, enkele snacks en een extra verrassing.

Heb jij zin om samen met een vriend of vriendin naar ‘Bridget Jones’ te gaan kijken? Vul dan onze prijsvraag in en maak kans op een duoticket!

Welk personage speelt acteur Hugh Grant in de 'Bridget Jones'-films?