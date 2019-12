Singapore schrapt kus tussen twee vrouwen uit nieuwe ‘Star Wars’-film MVO

Bezoekers van de nieuwe 'Star Wars'-film 'The Rise Of Skywalker' zien in Singapore niet twee vrouwelijke personages kussen. In het Aziatische land is de korte scène uit de film geknipt, meldt de BBC.

In de film is kort te zien hoe twee dames elkaar een zoen geven. Het is de eerste kus tussen twee mensen van hetzelfde geslacht in de hele Star Wars-franchise. Het fragment is in Singapore uit ‘The Rise Of Skywalker’ gehaald zodat de kijkwijzer niet aangepast hoefde te worden. Zonder de bewuste scène mogen bezoekers vanaf 13 jaar naar de film. Het is niet bekend wat de leeftijdsgrens anders zou zijn. Eerdere films met liefdesscènes tussen twee mannen waren in de bioscopen in Singapore enkel te zien voor mensen boven de 21 jaar.

Ook in de Verenigde Arabische Emiraten zou de scène uit ‘Star Wars’ zijn gehaald. Of Disney ook aanpassingen heeft moeten doen in andere landen is niet bekend.

‘The Rise Of Skywalker’, die niet door alle recensenten enthousiast werd ontvangen, ging vorige week in première. De film van regisseur J.J. Abrams haalde afgelopen weekend wereldwijd 374 miljoen dollar op.