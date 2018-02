Shania Gooris in nieuwe Baba Yega-film MVO

05 februari 2018

10u43 0 Film De 17-jarige Shania Gooris heeft een rolletje in de Baba Yega-film te pakken. Dat toont ze met een foto op Instagram.

Net als haar ouders trekt ook Shania erop uit in medialand. Momenteel is ze aan het werk op de set van de nieuwe Baba Yega-film, die in maart dit jaar uitkomt.

Ook de dansers van Baba Yega zelf zijn enthousiast. Zij deelden een foto van de familie Gooris op de filmset, want ook papa Sam en jongere broer Kenji waren van de partij.

🤙🏼 #babamovie Een foto die is geplaatst door null (@shaniagooris) op 04 feb 2018 om 18:19 CET